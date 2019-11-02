2019-11-02T18:42:37+03:00
В мире

«И стали казахами»: В соцсетях обсуждают нарядившихся на Хэллоуин «русскими гопниками» японцев

Студенты из Токио решили, что образ парней в спортивных костюмах страшнее всякой нечисти
Юлия САЛЬНИКОВА
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Костюм дополнили нужным головным уборомКостюм дополнили нужным головным уборомФото: соцсети
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Японские студенты нарядились на Хэллоуин в костюм «русского гопника. Олимпийка и короткие трико по их задумке должны были вселять страх в других участников вечеринки, где каждый пытается выбрать образ пострашнее. Оказалось, Ночь нечистой силы весьма популярна не только на Западе, но и на Востоке.

Парни из Токио выложили свои фото в сеть и тут же стали звездами Интернета. В России псевдо-русским гопникам успех был обеспечен. Они даже разыскали нужный головной убор, чтобы у других точно пропали сомнения, что они изображают именно русских.

- Вылитые казах и якут, - пишут в комментариях к фото пользователи Сети.

- Знают, что такое по настоящему «страшно», - отмечали под фото россияне.

- У ребят все отлично с чувством юмора, а вот нам стоит задуматься.

В Великобритании, кстати, тоже на Хэллоуин-2019 новый тренд. Дети наряжаются в костюм брексит бугимена. Покупают белые парики, чтобы быть похожим на главного героя британских страшилок XXI века – премьер-министра Боиса Джонсона.

Британские дети одеваются на Хеллоуин как Борис Джонсон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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