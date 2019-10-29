Британские дети оденутся на Хэллоуин в костюм «Брексит Бугимена»

СЕГОДНЯ 17:52 2019-10-29T18:01:32+03:00

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В Великобритании на праздник нечистой силы самым популярным костюмом станет «Брексит Бугимен». Родители скупают белые парики и шьют сыновьям строгие чиновничьи костюмы, чтобы на Хэллоуин мальчишки были похожи на премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Тема выхода из ЕС настолько популярна, что главный герой юридической процедуры станет героем, но уже на другой площадке – в костюме Джонсона ребята собираются ходить по домам и просить конфеты.

Костюм "Брексит Бугимена" стал самым популярным в 2019 годуФото: Кадр видео

Предпочтения британцев на этот Хэллоуин выяснили исследователи компании Beano Studios. Как сообщает газета Metro, большинство опрошенных родителей считают премьер-министра самой страшной фигурой XXIвека. Хотя до Дональда Трампа ему далеко – американского президента британские дети, судя по данным опроса, боятся куда больше.

Родители назвали Джонсона самым страшным персонажем векаФото: Кадр видео

Среди других персонажей, попавших в топ-20, были Джокер , амазонский супергерой Супер Женщина.

Британские дети одеваются на Хеллоуин как Борис Джонсон.

ИСТОЧНИК KP.RU