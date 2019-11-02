2019-11-02T20:48:38+03:00
Происшествия

Убийство начальника ЦПЭ Ингушетии: Киллеры приехали на БМВ X7 из Красногорска

Полицейским удалось отследить авто, на котором приехали нападавшие
Юлия САЛЬНИКОВА
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Полиция ищет киллеровПолиция ищет киллеровФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Машина киллеров, застреливших 2 ноября начальника главы центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии, попала под прицел камер наблюдения. Как удалось выяснить полицейским, предполагаемые преступники приехали на БМВ X7. Напомним, в результате нападения застрелен Ибрагим Эльджаркиев, а также его 30-летний брат Абдулахмед. Оба погибли на месте.

Интернету-проекту Baza удалось узнать, что машина выехала из Красногорска Московской области. Частично их путь удалось проследить и после совершения киллерами убийства. Иномарка выехала в сторону Университетского проспекта. Вскоре машину с этими номерами засекли камеры на проспекте Вернадского. Не исключено, что банда будет менять машины, возможно, у них готов плат отступления.

Это нападение не стало первым для Эльджаркиева. Ранее его "Мерседес" обстреляли неизвестные. Тяжелые ранения получили пассажиры авто - на заднем сиденье были сотрудники полиции, один из них погиб реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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