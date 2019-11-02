Жители Одессы устроили «Реквием по Жукову» из-за демонтажа барельефа маршалу Советского Союза

2 Нояб. 23:05 2019-11-02T23:15:15+03:00

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Одесситы устроили акцию протеста в связи с демонтажем барельефа маршалу Советского союза Георгию Жукову. Все началось 31 октября, когда к зданию Приморского военкомата в Одессе пришли люди с инструментами и исполнил приказ местных властей – снесли монумент Полководцу Победы в Великой Отечественной войне.

Когда жители увидели «голым» то место, где долгие годы стоял барельеф, начали высказывать возмущение. Единомышленники собрались на акцию, которой дали имя «Реквием по Жукову». Как сообщает одесское издание «Таймер», акция мирная, но своим выходом на улицу люди хотят высказать свой протест. К месту, где был барельеф, возложили цветы.

Год назад националисты осквернили Аллею Славы в Одессе. Радикалы ночью облили красной краской мемориальные плиты с названиями городов-героев. Тоже самое сделали вандалы в Киевена. Но помимо краски, на памятнике Герою Советского Союза Николаю Ватутину в Мариинском парке они еще и оставили оскорбительные надписи.

ИСТОЧНИК KP.RU