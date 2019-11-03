2019-11-03T01:34:27+03:00
В мире

Названа причина пожара, унесшего жизни 73 пассажиров поезда в Пакистане

Ранения получили около 40 человек [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Названа причина пожара, унесшего жизни 73 пассажиров поезда в ПакистанеНазвана причина пожара, унесшего жизни 73 пассажиров поезда в ПакистанеФото: Кадр видео
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Стала известна причина возгорания в поезде, которой следовал из города Карачи в Равалпинди в Пакистане. В результате пожара погибли 73 человека, еще порядка 40 получили ранения различной степени тяжести.

Местная газета Doon, ссылаясь на представителей «Пакистанских железных дорог» сообщает, что произошел взрыв газового баллона.

- Было установлено, что возгорание произошло после того, как некоторые пассажиры эконом-класса начали готовить завтрак, - рассказал изданию рассказал исполнительный директор «Пакистанских железных дорог» Айджаз Ахмад Буриро.

Отмечается, что первоначальный отчет о происшествии был получен в субботу, 2 ноября. Более детальные итоги расследования ожидаются ориентировочно к 20 ноября.

Напомним, сайт kp.ru писал о страшной трагедии, которая произошла 31 октября. Тогда сообщалось о 40 погибших.

25 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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