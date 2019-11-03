Врач развеял миф о пользе цитрусовых и назвал лучшие источники витамина С

СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-03T09:24:36+03:00

Оказывается в квашенной капусте витамина С гораздо больше, чем в цитрусовых

Считается, что апельсины и лимоны рекордсмены по содержанию витамина С, но это не так

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Традиционно, лимоны и апельсины считаются самым богатым источником витамина С. В холодное время года цитрусовые становятся незаменимым источником для укрепления иммунитета, но это заблуждение.

Оказывается, лучше всего укрепляет иммунитет квашенная капуста, а вот эффективность чеснока в этом деле под вопросом. Об этом со ссылкой на диетологов сообщает «РИА Новости».

Медики соглашаются, что дефицит витамина С в организме провоцирует болезни, человек становится уязвимым для простуды. Особенно сложно бороться с вирусами в осенне-зимний период.

Врач-диетолог Сергей Обложко советуют употреблять в пищу продукты, которые богаты витамином и помогут активизировать иммунитет.

- На самом деле гораздо больше витамина С содержится в болгарском перце или в квашеной капусте. В них в 10 раз больше витамина С, чем в апельсинах, — сказал Обложко.

С плюсами квашенной капусты соглашается и профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева. Она отмечает, что капуста является натуральным пробиотиком и «модулирует иммунитет через работу пищеварительной системы».

Чтобы организм хорошо работал и мог противостоять вирусам, не стоит забывать о зеленых овощах и зелени.

А вот относительно чеснока мнения специалистов разделились. Королева подчеркивает его антибактериальные свойства, а Обложко называет их мифом.

- Своевременное проветривание и мытье рук дадут гораздо больше пользы, - резюмирует врач-диетолог Сергей Обложко.

Не стоит забывать, что пища может навредить иммунитету. Калорийные продукты, копчености, консервы и маринады, рафинированные продукты с преобладанием насыщенных жиров в составе или трансжиров, сахара и соли снижают естественную защиту.

Отказ от кофе, алкоголя тоже скажется благотворно, так как эти продукты замедляют усвоение питательных компонентов, пишет газета «Известия».

Ранее врачи посоветовали, что нужно делать, чтобы не заболеть. В первую очередь медики советуют избавляться от стрессов и активно заниматься спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU