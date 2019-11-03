Дмитрий Медведев сранвил цены на Интернет в России, США и Корее и Японии

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-03T14:31:02+03:00

РФ входит в пятерку стран, где больше всего смартфонов и безлимитный доступ дешевле, чем в развитых государствах

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Дмитрий Медведев заявил, что российские цены на интернет очень приемлемые по сравнению с рядом других государств. Премьер-министр отметил, что наша страна входит в большую пятерку по числу пользователе смартфонов. И безлимитный доступ в интернет в разы дешевле, чем в целом ряде развитых государств.

Такое мнение он высказал, выступая на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

На карте цифрового мира Россия находится на седьмом месте по вовлеченности людей в цифровую экономику.

- По сути, у нас пятое место по использованию различных гаджетов людьми, - цитирует слова Дмитрия Медведева ТАСС.

За последние годы Россия активно развивает инфраструктуру связи. Статистика такова: 85% населения пользуются мобильным интернетом. 70 процентов приходится на взрослое население, которое ежедневно обращается ко Всемирной паутине.

- По стоимости он (тариф на Интернет – ред.,) в девять раз ниже, чем в Японии, в 14 [раз] дешевле, чем в США и в 17 - чем в Республике Корея, - заключил Дмитрий Медведев.

Он отметил, что перед Россией стоит цель создать технологии, которые будут делать жизнь людей комфортной и экономить их время.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября в России начнет действовать закон о устойчивом Рунете. Он должен сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая гарантирует бесперебойную работу российского сегмента Сети.

ИСТОЧНИК KP.RU