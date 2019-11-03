В Польше назвали имя человека, у которого будет самая высокая пенсия в стране
Ежемесячные выплаты данному польскому гражданину будут составлять почти 30 тысяч злотых (около 500 000 рублей)
Изменить размер текста:
Польские СМИ сообщают, что самый высокий размер пенсии в Польше будет у действующего председателя Европейского совета Дональда Туска.
Сообщается, что политик ежемесячно (вкупе с пенсией Европейского союза) будет получать около 30 тысяч злотых (почти 500 000 рублей).
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU