"Алкоголь и сладости": диетологи перечислили продукты, которые ухудшают настроение

СЕГОДНЯ 16:35 2019-11-03T16:35:48+03:00

Также специалист посоветовала отказаться от жирного мяса и салатов под майонезом

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Российский врач-диетолог Елена Соломатина призвала отказаться от алкоголя, сладкого и ряда продуктов, если у человека плохое настроение.

Касаемо алкогольных напитков, по словам эксперта, они сначала приподнимают настрой, а после вызывают интоксикацию и обезвоживание, а "самочувствие и настроение падают".

Соломатина посоветовала не есть сладкое на голодный желудок.

- Уровень глюкозы резко повысится, а потом так же резко упадет. Результат — легкую эйфорию сменят усталость, раздражительность, - подчеркнула специалист.

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ИСТОЧНИК KP.RU