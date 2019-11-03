"Алкоголь и сладости": диетологи перечислили продукты, которые ухудшают настроение
Также специалист посоветовала отказаться от жирного мяса и салатов под майонезом
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Российский врач-диетолог Елена Соломатина призвала отказаться от алкоголя, сладкого и ряда продуктов, если у человека плохое настроение.
Касаемо алкогольных напитков, по словам эксперта, они сначала приподнимают настрой, а после вызывают интоксикацию и обезвоживание, а "самочувствие и настроение падают".
Соломатина посоветовала не есть сладкое на голодный желудок.
- Уровень глюкозы резко повысится, а потом так же резко упадет. Результат — легкую эйфорию сменят усталость, раздражительность, - подчеркнула специалист.
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ИСТОЧНИК KP.RU