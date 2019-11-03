2019-11-03T18:27:40+03:00
Политика

Захарова раскритиковала NYT за намеренный "фейк" об американском атташе

Дипломат заявила, что издание имело на руках комментарий МИД РФ, но решило проигнорировать его
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала фейком статью американской газеты The New York Times о заболевшем военном атташе США. Издание ранее казало, что вылет самолета с которым якобы на несколько часов задержали в Москве.

При этом Захарова напомнила, что издание имело на руках официальный комментарий МИД РФ, но решило проигнорировать его.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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