Захарова раскритиковала NYT за намеренный "фейк" об американском атташе
Дипломат заявила, что издание имело на руках комментарий МИД РФ, но решило проигнорировать его
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала фейком статью американской газеты The New York Times о заболевшем военном атташе США. Издание ранее казало, что вылет самолета с которым якобы на несколько часов задержали в Москве.
При этом Захарова напомнила, что издание имело на руках официальный комментарий МИД РФ, но решило проигнорировать его.
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ИСТОЧНИК KP.RU