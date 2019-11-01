Захарова: США получают 30 млн долларов от контрабанды нефти из Сирии

Каждый месяц Вашингтон контрабандно вывозит нефть из сирийских месторождений на сумму свыше 30 миллионов долларов. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц и покидать данные районы в обозримом будущем не собираются», - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова также обратили внимание на то, что «свою преступную деятельность» Вашингтон объясняет защитой нефтяных месторождений в Сирии от ИГИЛ*. Однако представитель МИД напомнила, что американцы заявили об окончательном уничтожении террористов в этом регионе еще в марте текущего года. «Не очень все срастается в американской позиции», - заключила Захарова.

Напомним, ранее Вашингтон вернул в Сирию американских военных, которых собирались перебросить в Ирак. Американские власти объяснили это необходимостью защиты нефтяных месторождений от боевиков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эти заявления «высокомерием» и намерением эксплуатировать сирийские месторождения незаконным способом. Глава российского МИД пообещал, что Москва будет отстаивать позицию в контактах с Вашингтоном.

* запрещенной в России террористическая группировки ИГИЛ