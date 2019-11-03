Журналист Аркадий Бабченко рассказал, что покинул Украину из-за политических убеждений

СЕГОДНЯ 19:42 2019-11-03T19:42:26+03:00

Мужчина заявил, что начал готовиться к отъезду после президентских выборов в Незалежной

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Российский журналист Аркадий Бабченко, который в течение некоторого времени жил на Украине, подтвердил в своих соцсетях информацию о том, что он принял решение покинуть Незалежную из-за политических убеждений.

Мужчина заявил, что начал готовиться к отъезду после президентских выборов в Незалежной.

- Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались: Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал, - отметил журналист.

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ИСТОЧНИК KP.RU