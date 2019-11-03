Столтенберг оценил идею исключить Турцию из НАТО

СЕГОДНЯ 20:52 2019-11-03T20:52:23+03:00

Генсек альянса заявил, что Анкара внесла решающий вклад при уничтожении так называемого халифата

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.

- В борьбе против Даиш Турция внесла решающий вклад при уничтожении так называемого халифата, - отметил Столтенберг.

Генсек НАТО также подчеркнул, что ни один другой союзник не принимает столько сирийских беженцев, всего 3,6 млн.

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ИСТОЧНИК KP.RU