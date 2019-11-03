2019-11-03T20:52:23+03:00
В мире

Столтенберг оценил идею исключить Турцию из НАТО

Генсек альянса заявил, что Анкара внесла решающий вклад при уничтожении так называемого халифата
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.

- В борьбе против Даиш Турция внесла решающий вклад при уничтожении так называемого халифата, - отметил Столтенберг.

Генсек НАТО также подчеркнул, что ни один другой союзник не принимает столько сирийских беженцев, всего 3,6 млн.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24