Столтенберг оценил идею исключить Турцию из НАТО
Генсек альянса заявил, что Анкара внесла решающий вклад при уничтожении так называемого халифата
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
- В борьбе против Даиш Турция внесла решающий вклад при уничтожении так называемого халифата, - отметил Столтенберг.
Генсек НАТО также подчеркнул, что ни один другой союзник не принимает столько сирийских беженцев, всего 3,6 млн.
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ИСТОЧНИК KP.RU