2019-11-03T21:37:59+03:00
Политика

"Чудесная рекомендация": Песков объяснил, зачем Путин показал кулак на просьбу о деньгах

Пресс-секретарь президента РФ объяснил реакцию главы государства на просьбу выделить средства на велодорожку
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".

Таким образом Песков рассказал о реакции лидера РФ на просьбу выделить средства на велодорожку.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24