"Чудесная рекомендация": Песков объяснил, зачем Путин показал кулак на просьбу о деньгах
Пресс-секретарь президента РФ объяснил реакцию главы государства на просьбу выделить средства на велодорожку
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
Таким образом Песков рассказал о реакции лидера РФ на просьбу выделить средства на велодорожку.
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ИСТОЧНИК KP.RU