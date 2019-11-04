Трамп заявил, что у него «очень хорошие» отношения с Россией и Украиной
Американский лидер заверил, что может легко ладить с другими странами
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Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что у него «очень хорошие» отношения с Россией. Он также сказал, что поддержка Украины находится на таком де уровне.
- Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить, - сказал глава Белого дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU