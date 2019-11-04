В Роспотребнадзоре рассказали, как надо выбирать пирожные и торты

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-04T09:33:40+03:00

В ведомстве отметили, что при выборе сладостей необходимо отдавать предпочтение продукции, которая изготавливается на местных фабриках

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Представители Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать кондитерские изделия, в частности торты и пирожные.

В ведомстве подчеркнули, что при выборе сладостей нужно отдавать свое предпочтение продукции, которая изготавливается на местных фабриках. Импортные продукты довольно долго транспортируются, и в них находятся консерванты, за счет которых увеличивается срок годности кондитерского изделия.

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ИСТОЧНИК KP.RU