В Роспотребнадзоре рассказали, как надо выбирать пирожные и торты
В ведомстве отметили, что при выборе сладостей необходимо отдавать предпочтение продукции, которая изготавливается на местных фабриках
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Представители Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать кондитерские изделия, в частности торты и пирожные.
В ведомстве подчеркнули, что при выборе сладостей нужно отдавать свое предпочтение продукции, которая изготавливается на местных фабриках. Импортные продукты довольно долго транспортируются, и в них находятся консерванты, за счет которых увеличивается срок годности кондитерского изделия.
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ИСТОЧНИК KP.RU