2019-11-04T09:33:40+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как надо выбирать пирожные и торты

В ведомстве отметили, что при выборе сладостей необходимо отдавать предпочтение продукции, которая изготавливается на местных фабриках
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Представители Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать кондитерские изделия, в частности торты и пирожные.

В ведомстве подчеркнули, что при выборе сладостей нужно отдавать свое предпочтение продукции, которая изготавливается на местных фабриках. Импортные продукты довольно долго транспортируются, и в них находятся консерванты, за счет которых увеличивается срок годности кондитерского изделия.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Лжец и уродец!": Трамп раскритиковал Шиффа за "фейковую" стенограмму разговора с Зеленским
"Совершенно уверен": Трамп заявил, что уверен в своей победе на выборах президента США в 2020 году
В США школьник пришел на Хэллоуин в костюме Гитлера и лишил работы двух учителей
В Средиземном море прошли совместные военные учения ВМФ и ВКС России
"Повод прекрасный: капитулянт": На Украине рассказали о попытке свергнуть Зеленского
В Пентагоне опровергли информацию об обстреле патруля США в Сирии
Бывший глава украинского МИД прокомментировал заявление WP о ненависти Трампа к стране
Во время перестрелки на авторынке в Мексике погибли пять человек
Трамп заявил, что у него «очень хорошие» отношения с Россией и Украиной
Россия выполнит наблюдательный полет над Германией
Из-за служебного романа президенту McDonald's пришлось оставить свой пост
Пользователи старых iPhone рискуют остаться без интернета