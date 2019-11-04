Свидетель по делу импичмента Трампа согласился дать письменные показания
При этом в Республиканской партии посчитали такой метод допроса неэффективным
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Анонимный информатор, который рассказал подробности телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского, согласился дать письменные показания.
Об этом сообщил адвокат информатора, Марк Заид.
Однако в Республиканской партии посчитали такой метод допроса неэффективным.
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ИСТОЧНИК KP.RU