2019-11-01T23:22:04+03:00
В мире

В Белом доме сообщили о готовности к импичменту Трампа

Ранее в американской администрации заявили, что «одержимость» демократов навредит не президенту, а американцам
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Белом доме сообщили о готовности к импичменту ТрампаВ Белом доме сообщили о готовности к импичменту ТрампаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Белый дом готов к импичменту президенту Соединённых Штатов Дональда Трампа. Такое заявление сделала пресс-секретарь американской администрации Стефани Гришэм.

«Мы готовы к тому, что импичмент произойдет», - заявила представитель Белого дома в интервью Fox News.

По ее словам, демократы палаты представителей Конгресса США дали ясно понять, что будут голосовать за импичмент.

Гришэм отметила, что американский лидер не сделал «ничего плохого» и «ему нечего скрывать», а его телефонная беседа с украинским президентом Владимиром Зеленским была «обычным разговором с иностранным лидером».

Напомним, процедуру импичмента инициировали представители Демократической партии, утверждающие, что Трамп выдал Зеленскому информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также якобы требовал расследовать деятельность вероятного соперника на будущих выборах Джо Байдена и его сына на Украине.

Как писал сайт kp.ru, после решения представителей Конгресса США одобрить резолюцию об импичменте в Белом доме заявили, что «одержимость» демократов навредит не президенту, а американцам. Сам американский лидер заявил намерен публично зачитать стенограмму беседы с украинским коллегой, чтобы доказать, что разговор был «хорошим»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тина Канделаки поздравила «Матч ТВ» с днем рождения
Из горящего дома в центре Москвы помимо людей спасли и сову
Китаю и США удалось согласовать основные пункты торгового соглашения
Антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело против Кличко
Эксперты определили «Индекс любви» постов россиян в соцсетях
В Турции задержали двух россиянок по подозрению в принадлежности к ИГ*
Глава комитета Рады ушел в отставку после секс-скандала
Путин призвал не допустить дефицита квалифицированных кадров в России
В театре Сатиры опровергли информацию об экстренной операции Ширвиндта
В Тернополе Зеленского встретили криками «позор»
В Кремле прокомментировали требование Киевом «репараций»
Убивший женщину на детской площадке свел счеты с жизнью в СИЗО
Минтруд разработал законопроект по упрощению выплаты пенсий
Советником губернатора Тюменской области может стать каждый
Певца Григория Лепса объявили персоной нон-грата в Латвии
Свидетелю по делу рейса MH17 предлагали домик в Голландии за «нужные» сведения
Движение «За права человека» ликвидировал Верховный суд
Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован
Самолет готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
В Риге ночью демонтировали памятник героям-подводникам Балтики
Число врачей в Москве за год увеличилось почти на 2 тысячи
Россию ждет «розовая» зима
В Совфеде с юмором отнеслись к требованию Украины заплатить за разрушенный Донбасс
В Молочном союзе заверили, что молоко прибавит в цене не более 3 процентов
В ЦОДД почитали сколько человек погибло с начала 2019 года из-за превышения скорости
Трамп намерен публично зачитать стенограмму беседы с Зеленским
Москва досрочно завершила поставки С-400 в Турцию
Нацбанк Украины подсчитал потери от снижения транзита российского газа