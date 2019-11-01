СЕГОДНЯ 23:22 2019-11-01T23:22:04+03:00

В Белом доме сообщили о готовности к импичменту Трампа Фото: REUTERS

Ранее в американской администрации заявили, что «одержимость» демократов навредит не президенту, а американцам

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Белый дом готов к импичменту президенту Соединённых Штатов Дональда Трампа. Такое заявление сделала пресс-секретарь американской администрации Стефани Гришэм.

«Мы готовы к тому, что импичмент произойдет», - заявила представитель Белого дома в интервью Fox News.

По ее словам, демократы палаты представителей Конгресса США дали ясно понять, что будут голосовать за импичмент.

Гришэм отметила, что американский лидер не сделал «ничего плохого» и «ему нечего скрывать», а его телефонная беседа с украинским президентом Владимиром Зеленским была «обычным разговором с иностранным лидером».

Напомним, процедуру импичмента инициировали представители Демократической партии, утверждающие, что Трамп выдал Зеленскому информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также якобы требовал расследовать деятельность вероятного соперника на будущих выборах Джо Байдена и его сына на Украине.

Как писал сайт kp.ru, после решения представителей Конгресса США одобрить резолюцию об импичменте в Белом доме заявили, что «одержимость» демократов навредит не президенту, а американцам. Сам американский лидер заявил намерен публично зачитать стенограмму беседы с украинским коллегой, чтобы доказать, что разговор был «хорошим»

ИСТОЧНИК KP.RU