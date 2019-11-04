НАСА: Американский грузовой корабль Cygnus с 3,7 тоннами груза прибыл на МКС

СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-04T13:21:11+03:00

Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома в Виргинии с космическим кораблем 2 ноября

Изменить размер текста: A A

В НАСА сообщили, что космический корабль Cygnus прибыл на Международную космическую станцию с 3,7 тоннами груза.

Сообщается, что полет этого корабля посвящен участнику лунной миссии "Апполон-12", астронавту Алану Бину.

Ракета-носитель стартовала с космодрома в Виргинии с космическим кораблем Cygnus в субботу, 2 ноября.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU