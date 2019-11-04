НАСА: Американский грузовой корабль Cygnus с 3,7 тоннами груза прибыл на МКС
Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома в Виргинии с космическим кораблем 2 ноября
Изменить размер текста:
В НАСА сообщили, что космический корабль Cygnus прибыл на Международную космическую станцию с 3,7 тоннами груза.
Сообщается, что полет этого корабля посвящен участнику лунной миссии "Апполон-12", астронавту Алану Бину.
Ракета-носитель стартовала с космодрома в Виргинии с космическим кораблем Cygnus в субботу, 2 ноября.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU