В работе «ВКонтакте» произошел сбой

СЕГОДНЯ 18:26 2019-11-04T18:29:40+03:00

В компании объяснили, что причина в неполадках у партнерского дата-цента

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Пользователи социальной сети «ВКонтакте» по всей стране 4 ноября жалуются на сбои в работе сайта. Жалобы поступают из разных регионов страны, но больше всего проблем со входом в соцсеть, с отправкой сообщений и прочими функциями, возникает у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска. Проблемы в работе портала подтверждает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов.

- Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации, - сообщили ТАСС в пресс-службе «ВКонтакте».

Так опрос пользователей показал, что у 50 процентов возникли сбои в работе сайта. Еще 46 процентов не могут в понедельник 4 ноября отправить через это социальную сеть сообщения, а у 3 процентов вообще не получается войти на свою страничку.

С похожими трудностями пользователи соцсети сталкивались 11 сентября 2019 года. Тогда в основном не загружались изображения. Проблему устранили в тот же день.

ИСТОЧНИК KP.RU