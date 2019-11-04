2019-11-04T18:29:40+03:00
Общество

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В компании объяснили, что причина в неполадках у партнерского дата-цента
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В компании работают над устранением неисправностиВ компании работают над устранением неисправностиФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» по всей стране 4 ноября жалуются на сбои в работе сайта. Жалобы поступают из разных регионов страны, но больше всего проблем со входом в соцсеть, с отправкой сообщений и прочими функциями, возникает у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска. Проблемы в работе портала подтверждает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов.

- Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации, - сообщили ТАСС в пресс-службе «ВКонтакте».

Так опрос пользователей показал, что у 50 процентов возникли сбои в работе сайта. Еще 46 процентов не могут в понедельник 4 ноября отправить через это социальную сеть сообщения, а у 3 процентов вообще не получается войти на свою страничку.

С похожими трудностями пользователи соцсети сталкивались 11 сентября 2019 года. Тогда в основном не загружались изображения. Проблему устранили в тот же день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский вдвое сократил число судей Верховного суда Украины
«Джокер» Тодда Филлипса выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Комбаров начнет с первых минут матч против "Спартака" в составе тульского "Арсенала"
Мужчина поспорил с другом, что съест 50 яиц, и умер
Гус Тиль вернулся в стартовый состав "Спартака" в матче с тульским "Арсеналом"
В Греции обнаружили 41 нелегального мигранта в фуре-рефрижераторе
«Полетит если только с верхнего этажа»: В Сети высмеяли «не сбиваемую» сверхзвуковую украинскую ракету
Гонкуровскую премию получил писатель Жан-Поль Дюбуа
Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую авиабазу
Медведев прокомментировал заявление Лукашенко об участии Белоруссии в «чужих войнах»
«Это позорит наших военных»: В Конгрессе США обвинили Трампа в захвате сирийской нефти
В МИД Украины требуют от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
Полицейские проверяют ГУМ на Красной площади после звонка о минировании здания
Грабители со стрельбой отобрали у москвича 20 сноубордов
Лучшей российской певицей по версии MTV стала украинка Maruv
Гарет Бэйл получил от Зидана разрешение покинуть стадион до финального свистка
Россиянку осудили на 17 лет за ввоз центнера экстази в Белоруссию
Киев и ДНР не смогли развести силы в Петровском
В России к приставам подали самый крупный иск о моральном ущербе за всю историю на 100 трлн рублей
В Турции рассказали о втором этапе поставок российских систем ПВО С-400
НАСА: Американский грузовой корабль Cygnus с 3,7 тоннами груза прибыл на МКС
Эксперты составили рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В Москве у безработного мужчины угнали Mercedes почти за пять миллионов рублей