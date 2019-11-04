Во время испытания космического корабля США Starliner не раскрылся парашют

СЕГОДНЯ 21:43 2019-11-04T21:48:40+03:00

В НАСА подтвердили – не сработал один из трех парашютов

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На полигоне Сухопутных войск США Уайт-Сэндз прошли испытания системы спасения экипажа нового космического корабля Starliner. Как сообщили в пресс-службе НАСА, стояла задача проверить, способна ли система в случае нештаной ситуации при старте ракеты-носителя отвести пилотируемый отсек с экипажем в сторону.

-Это разработка, а не gjkyjwtyyfzоперации, поэтому, если тест не выглядит красиво, это не значит, что он провален. Мы проверяем, чтобы узнать, - объяснил в твиттер глава НАСА Джим Брайденстайн.

Во время испытаний запустили четыре двигателя системы спасения, от пускового комплекса «капсула с пассажирами» отлетела в сторону на 1,4 тысячи метров. А дальше этот блок должен был совершить безопасное приземление с помощью парашютов. Однако, один из них не раскрылся.

- Хотя система спасения спроектирована с тремя парашютами, успешное раскрытие двух из них является приемлемым с точки зрения параметров испытания и обеспечения безопасности экипажа, - приводит сообщение пресс-службы НАСА ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU