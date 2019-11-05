США направили официальное уведомление о выходе из Парижского соглашения по климату

СЕГОДНЯ 00:36 2019-11-05T00:36:33+03:00

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты направили в ООН официальное уведомление о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Он уточнил, что в силу решение вступит спустя год.

- Сегодня Соединенные Штаты начали процесс выхода из Парижского соглашения. Согласно условиям соглашения, Соединенные Штаты направили официальное уведомление о своем выходе Организации Объединенных Наций, - говорится в документе.

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ИСТОЧНИК KP.RU