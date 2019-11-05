2019-11-05T02:29:29+03:00
Звезды

Путин поздравил Градского с юбилеем

Президент отметил большой и щедрый талант артиста
Мария ИГНАТЬЕВА
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Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народного артиста РФ Александра Градского. Певцу исполнилось 70 лет 3 ноября. Глава государства отметил талант и вокальные данные артиста.

- Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства. Отрадно, что и сегодня вы заняты любимым делом, участвуете в интересных творческих проектах, искренне заботитесь о профессиональном становлении одаренной молодежи, - говорится в телеграмме от имени Путина.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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