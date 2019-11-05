В Госдуме сообщили о планах ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
К лету 2020 года в России может появиться налоговый вычет на расходы на фитнес-услуги. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.
В беседе с газетой «Известия» депутат сообщал, что проект закона уже внесен в правительство. В Госдуму документ должен поступить в декабре и может быть принят уже к концу текущего года.
Согласно законопроекту, граждане смогут вернуть себе 13% от стоимости услуг, но максимум для получения вычета составит 120 тысяч рублей. При этом конкретные виды услуг и организаций для распространения вычета, определят позже.
Как писал ранее сайт kp.ru, в январе Министерство финансов подготовило документ по налоговому вычету за расходы на спортивно-оздоровительные услуги и разместило его на официальном портале проектов нормативных актов. В начале мая президент России Владимир Путин поручил кабмину до 2 декабря внести в Госдуму законопроект о налоговом вычете за спортивно-оздоровительные услуги.
ИСТОЧНИК KP.RU