2019-11-05T08:12:58+03:00
Экономика

Минфин сообщил о росте доходов бюджета за счет повышения НДС

В ведомстве прогнозируют ежегодный рост дополнительных поступлений выше 7%
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минфин сообщил о росте доходов бюджета от повышения НДСМинфин сообщил о росте доходов бюджета от повышения НДСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% принесет в федеральный бюджет более 2 триллионов рублей в период с 2020 по 2022 год. Такой прогноз подготовил Минфин в проекте федерального бюджета на три года.

В ведомстве считают, что в следующем году в бюджет поступит 639 миллиардов рублей, в 2021 - 689 миллиардов рублей, в 2022 - 737 миллиардов рублей, пишет РБК.

Таким образом, ежегодный рост дополнительных поступлений в 2021 и 2022 годах превысит 7%. В то время как инфляцию на этот период прогнозируют в районе 4% в год.

Напомним, в начале августа 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в российское законодательство о повышении НДС. Изменения не коснулись продуктов, товаров для детей, школьников, печатной продукции, медицинских товаров, для которых действует льготный налог 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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