2019-11-05T09:53:42+03:00
В мире

Экс-посол США в Киеве сообщила о попытках Луценко и Джулиани очернить ее репутацию

Мари Йованович также заявила, что ей рекомендовали хвалить Трампа для сохранения поста
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экс-посол США в Киеве сообщила о попытках Луценко и Джулиани очернить ее репутациюЭкс-посол США в Киеве сообщила о попытках Луценко и Джулиани очернить ее репутациюФото: REUTERS
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Бывший посол Соединённых Штатов на Украине Мари Йованович сообщила о попытках личного адвоката американского лидера Руди Джулиани и бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко очернить ее репутацию. Об этом она рассказала специальному комитету по разведке Палаты представителей Конгресса.

«Они собирались сделать что-то во вред моей карьере (…) подумаете, что я невероятно наивна, но я не могла себе и представить всех этих событий, которые произошли за последние пять или семь месяцев, я просто не могла их себе представить», - сказала Йованович в своих показаниях.

Экс-посол также сообщила, что постпред США при Евросоюзе Гордон Сондланд рекомендовал хвалить американского президента Дональда Трампа для сохранения поста.

Глава Белого дома в свою очередь заявил, что не знает бывшего посла в Киеве, но, по его словам, «она очень хорошая женщина».

Напомним, в конце марта на Украине разгорелся скандал, связанный со списком «неприкасаемых». Луценко заявил, что на первой встречи Йованович, передала список лиц, которых ни при каких обстоятельствах не должно преследовать правосудие незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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