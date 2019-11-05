2019-11-05T11:03:37+03:00
Здоровье

Названы виды рака, которые чаще всего заканчиваются смертью

Опаснее всего опухоль, поражающая пищевод
Елена АКИМОВА
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В Минздраве назвали виды онкологии, которые чаще всего приводят к смертностиВ Минздраве назвали виды онкологии, которые чаще всего приводят к смертностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Названы самые опасные виды рака. В классификацию вошли те онкологические заболевания, от которых умирают быстрее всего с момента постановки диагноза.

Самым смертельным стал рак пищевода. От этого диагноза в течение года умирают 59% пациентов, сообщает News.ru.

На второй месте по коварности онкология, выявленная в легких. С момента постановки диагноза в первый год летальным исходом заканчиваются 49% случаев.

На третьем месте в печальной статистике опухоль желудка. При поражении данного органа смерть в первый год наступает у 47,4%.

Рак лимфатических и кроветворных тканей приводит к смертности в 22,3%, в онкология, выявленная в прямой кишке, в 21,6%.

На последних строчках, по данным Минздрава, находятся опухоли шейки матки и молочной железы. В первом случае умирает 13,8% пациентов, во втором – 5,8 процентов.

Ранее специалисты назвали продукты, которые могут спровоцировать рак. К опасным относятся жирная и жаренная еда, факт-фуд, канцерогены, алкоголь и курение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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