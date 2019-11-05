2019-11-05T12:52:33+03:00
Политика

Эстония отказала в пролете самолету с российским вице-премьером

Таллин также запретил заход в территориальные воды судна «Академик Примаков»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эстония отказала в пролете самолет с российским вице-премьеромЭстония отказала в пролете самолет с российским вице-премьеромФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Таллин не дал разрешение на пролет через территорию страны самолета с заместителем председателя правительства России на борту. Подобные действия эстонских властей Москва будет учитывать при построении двухсторонних отношений. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уточнив, что инцидент произошёл ещё в октябре.

«Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией», - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что за последнее время такой Таллин отказывает российским морякам и воздушным судам уже третий раз. Так, эстонские власти отказали в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна «Академик Примаков», а в апреле – на заход в территориальные воды российскому учебному судну «Седов».

Напомним, что в мае Таллин обвинил Москву в том, что российский самолет нарушил воздушную границу Эстонии и провел в эстонском воздушном пространстве меньше одной минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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