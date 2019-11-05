2019-11-05T13:09:21+03:00
Политика

США начали строительство военных баз в нефтяных регионах Сирии

В российском МИД назвали неприемлемыми и незаконными попытки Вашингтона закрепиться в районе месторождений нефти
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США начали строительство военных баз в нефтяных регионах СирииСША начали строительство военных баз в нефтяных регионах СирииФото: REUTERS
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Вашингтон приступил к строительству двух новых военных баз в богатом нефтью регионе Сирии.

По данным издания Anadolu, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в районе населенного пункта Сур, направляется строительная техника, тяжёлое вооружение и боеприпасы, а также от 250 до 300 солдат. Местные источники агентства сообщают, что американские военнослужащие готовятся к формированию базы.

В свое очередь в российском МИД назвали неприемлемыми попытки Вашингтона незаконно закрепиться в районе нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.

«Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения противоречащими международному праву и неприемлемыми», - сказал замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Вершинин.

Напомним, 26 октября из Ирака в нефтяные регионы Сирии вернулись американские военные конвой из 170 транспортных средств.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что в Сирии Вашингтон интересует нефть, а не контроль границ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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