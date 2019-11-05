Кремль: выход США из Парижского соглашения подорвет этот договор

СЕГОДНЯ 14:33 2019-11-05T14:33:43+03:00

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Говорить о существовании Парижского соглашения по климату без крупнейшей экономики мира очень тяжело. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Пеков прокомментировал решение Соединённых Штатов покинуть договор.

«Безусловно, это самым серьезным образом подрывает это соглашение, потому что это страна, которая лидирует с точки зрения эмиссии. Конечно, без крупнейшей экономики мира говорить о соглашении по климату очень и очень трудно», - сказал представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео сообщил о выходе Штатов из соглашения. Решение принял американский президент Дональд Трамп. Американский, который ранее называл этот договор «ужасным» и «несправедливым экономическим бременем». Более того глава Белого дома заявил, что выход «это круто, американцы должны мне аплодировать».

ИСТОЧНИК KP.RU