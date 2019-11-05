2019-11-05T15:53:00+03:00
В мире

Financial Times: США планирует отменить пошлины на одежду и мониторы из Китая

В Белом доме ожидают «ответных мер» от Китая
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд Трамп пока не озвучивал дату встрече с китайским лидеромДональд Трамп пока не озвучивал дату встрече с китайским лидеромФото: REUTERS
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В США готовятся отменить пошлины на ряд китайских товаров. Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на свои источники, на такой шаг в Белом доме пойдут, чтобы, наконец, закончить торговую войну, начатую с Китаем/ По версии журналистов, речь идет о разного рода товаров. Так, например, в США без пошлины вероятно смогут ввозить одежду из Китая, бытовые приборы, мониторы для компьютеров. Пока все эти товары в Америку завозят с 15-процентной пошлиной.

Переговоры о торговом сотрудничестве между представителями стран идут в последнее время особенно оживленно – к встрече Трампа и Си Цзиньпина должны подготовить пакет предложений.

При этом в США рассчитывают, что отмена пошлин на некоторые группы товаров будет не односторонней. От Китая американцы ждут, по версии издания, отказа от введения тарифов на потребительские товары из США. В Китае планировали провести процедуру в декабре. Также США хотят большей защиты интеллектуальной собственности американских компаний и сотрудничества по поставкам сельхозпродукции. Так, в октябре 2019 года Китай уже начал закупать аграрную продукцию из Америки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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