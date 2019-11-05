Президент назначил российским послом в Лондоне Андрея Келина

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-05T16:40:05+03:00

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Послом России в Великобритании станет Андрей Келин. Такое решение принял президент Владимир Путин, он подписал указ о назначении Келина представителем димписсии в Лондоне. Этот пост с 2011 года занимал Александр Яковенко, 26 августа указом президента он был освобожден от этой должности.

В Кремле объяснили снятие Яковенко с должности «ротацией глав диппредставительства». Временно обязанности посла исполнял Иван Володин.

Андрей Келин являлся директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, он считается экспертом по взаимоотношениям Москвы и Брюсселя. В интервью kp.ru он говорил, что считает "абсурдными попытки ЕС представить Россию как противника единой Европы». При этом он отмечал, что в Европе се чаще начинают прислушиваться к российским доводам по ряду вопросов, правда, пока эта работа идет не так быстро, как хотелось бы.

ИСТОЧНИК KP.RU