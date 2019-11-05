Президент сомневается в правильности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру

СЕГОДНЯ 18:44 2019-11-05T18:46:44+03:00

Владимир Путин сказал об этом на заседании совета по русскому языку в Москве

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Президент на заседании совета по русскому языку во вторник 5 ноября высказался о существующей системе разделения обучения на магистратуру и бакалавриат. В частности, Владимир Путин попросил объяснить, насколько необходимо применять такое разделение в вузах, где обучают будущих педагогов.

- По таким специальностям как русский язык – это эффективно делить бакалавриат, магистратуру? Что это дает? Что бакалавриат преподает только в младших классах что ли, а магистратура дает право преподавать в 10-11? – приводит слова президента РИА Новости.

Глава государства предложил рассмотреть возможность возродить прежнюю систему, когда по окончании вуза студент получал звание специалиста.

- Это просто голая схема модная или в этом есть какой-то смысл, в сохранении этого порядка подготовки специалистов, - обратился к присутствующим Владимир Путин.

В ходе заседания Владимир Путин затронул тему отношения к русскому языку в других странах, где есть русскоговорящее население. Он считает, что в некоторых государствах "объявили войну русскому языку".

ИСТОЧНИК KP.RU