Путин: «Пещерные русофобы и националисты объявили войну русскому языку»

СЕГОДНЯ 16:19 2019-11-05T16:32:53+03:00

Владимир Путин высказался о ситуации, которая сложилась с русским языком в иностранных государствах, где есть русскоговорящее население Фото: REUTERS

Президент принял участие в заседании совета по русскому языку в Москве

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Владимир Путин, выступая на заседании совета по русскому языку в столице, высказался об отношении ситуации, которая сложилась с русским языком в иностранных государствах. Прямую трансляцию выступление ведет в Youtube телеканал 360. В мероприятии принимаю участие ученые, а также студенческие отряды.

- Русскому языку объявили войну «пещерные русофобы» и националисты, в ряде стран это стало национальной политикой, - сказал президент.

Напомним, в Латвии еще в 2015 году запретили «на людях» говорить на русском. Спустя несколько лет добрались и до системы образования. Несмотря на то, что почти половина прибалтийской республики является русскоговорящей, решено перевести все школы на преподавание только на латышском языке. Такое решение поддержал Конституционный суд страны.

Верховная рада Украины в апреле 2019 года приняла закон об исключительном использовании украинского языка - говорить в общественных местах, массовых мероприятиях, разрешено только на украинском, общение на русском допускается только при личной беседе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/741974" frameborder="0"></iframe> Путин на Совете по русскому языку.Президент заявил: Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, в некоторых странах это становится официальной государственной политикой

ИСТОЧНИК KP.RU