Пенс призвал демократов в конгрессе остановить процедуру импичмента Трампа

СЕГОДНЯ 00:17 2019-10-04T00:17:56+03:00

Вице-президент США считает, что законодателям следует сосредоточиться на более актуальных для страны вопросах

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Вице-президент США Майкл Пенс призвал демократов в конгрессе остановить процедуру отстранения от должности главы Белого дома Дональда Трампа, подчеркнув, что спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и ее однопартийцам нужно обратить свое внимание на более актуальные для страны вопросы.

«Эти бесконечные расследования следует прекратить в Вашингтоне, а спикеру Пелоси и демократам следует сосредоточиться на таких вопросах, как безопасность, процветание, инфраструктура, снижение цен на лекарства и торговый договор Соединенных Штатов с Мексикой и Канадой», приводит его слова агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Вашингтоне разгорелся очередной политический скандал после того, как американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонной беседы с Зеленским выдал президенту Украины информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине. После этого возглавляемая демократом Нэнси Пэлоси Палата представителей конгресса объявила о запуске процедуры импичмента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

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ИСТОЧНИК KP.RU