Пенс призвал демократов в конгрессе остановить процедуру импичмента Трампа
Вице-президент США Майкл Пенс призвал демократов в конгрессе остановить процедуру отстранения от должности главы Белого дома Дональда Трампа, подчеркнув, что спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и ее однопартийцам нужно обратить свое внимание на более актуальные для страны вопросы.
«Эти бесконечные расследования следует прекратить в Вашингтоне, а спикеру Пелоси и демократам следует сосредоточиться на таких вопросах, как безопасность, процветание, инфраструктура, снижение цен на лекарства и торговый договор Соединенных Штатов с Мексикой и Канадой», приводит его слова агентство Reuters.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в Вашингтоне разгорелся очередной политический скандал после того, как американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонной беседы с Зеленским выдал президенту Украины информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине. После этого возглавляемая демократом Нэнси Пэлоси Палата представителей конгресса объявила о запуске процедуры импичмента.
Трампу объявили импичмент.
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ИСТОЧНИК KP.RU