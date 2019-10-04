2019-10-04T00:17:56+03:00
Политика

Пенс призвал демократов в конгрессе остановить процедуру импичмента Трампа

Вице-президент США считает, что законодателям следует сосредоточиться на более актуальных для страны вопросах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вице-президент США Майкл ПенсВице-президент США Майкл ПенсФото: REUTERS
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Вице-президент США Майкл Пенс призвал демократов в конгрессе остановить процедуру отстранения от должности главы Белого дома Дональда Трампа, подчеркнув, что спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и ее однопартийцам нужно обратить свое внимание на более актуальные для страны вопросы.

«Эти бесконечные расследования следует прекратить в Вашингтоне, а спикеру Пелоси и демократам следует сосредоточиться на таких вопросах, как безопасность, процветание, инфраструктура, снижение цен на лекарства и торговый договор Соединенных Штатов с Мексикой и Канадой», приводит его слова агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Вашингтоне разгорелся очередной политический скандал после того, как американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонной беседы с Зеленским выдал президенту Украины информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине. После этого возглавляемая демократом Нэнси Пэлоси Палата представителей конгресса объявила о запуске процедуры импичмента.

Трампу объявили импичмент.

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Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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