2019-11-01T04:44:39+03:00
Политика

Госдепартамент США согласился обнародовать документы по Украине

Правда, перед публикацией ведомство намерено подредактировать материалы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Над Дональдом Трампом нависла угроза импичментаНад Дональдом Трампом нависла угроза импичментаФото: REUTERS
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Госдепартамент США согласился опубликовать документы, связанные с политикой вашингтонской администрации в отношении Украины, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства.

По данным издания, также будет обнародована часть переписки госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, который тоже вел переговоры с Киевом.

Госдеп согласился представить эти материалы не просто так, а по решению суда Вашингтона. Причем в заявлении ведомства говорится, что госдепартамент «обработает» и предоставит документы «с соответствующими редакционными правками» до 22 ноября.

Напомним, ранее конгрессмены-демократы из трех комитетов Палаты представителей – по иностранным делам, по разведке и по надзору – потребовали от госсекретаря США предоставить им документы, необходимые для расследования в рамках импичмента президента страны, а потом запросили документы по Украине и у Белого дома.

Как писал сайт kp.ru, в Вашингтоне разгорелся очередной политический скандал после того, как американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонной беседы с Зеленским выдал президенту Украины информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине. После этого возглавляемая демократом Нэнси Пэлоси Палата представителей конгресса объявила о запуске процедуры импичмента.

Трампу объявили импичмент.

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Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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