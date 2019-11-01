Госдепартамент США согласился обнародовать документы по Украине

СЕГОДНЯ 04:25 2019-11-01T04:44:39+03:00

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Госдепартамент США согласился опубликовать документы, связанные с политикой вашингтонской администрации в отношении Украины, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства.

По данным издания, также будет обнародована часть переписки госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, который тоже вел переговоры с Киевом.

Госдеп согласился представить эти материалы не просто так, а по решению суда Вашингтона. Причем в заявлении ведомства говорится, что госдепартамент «обработает» и предоставит документы «с соответствующими редакционными правками» до 22 ноября.

Напомним, ранее конгрессмены-демократы из трех комитетов Палаты представителей – по иностранным делам, по разведке и по надзору – потребовали от госсекретаря США предоставить им документы, необходимые для расследования в рамках импичмента президента страны, а потом запросили документы по Украине и у Белого дома.

Как писал сайт kp.ru, в Вашингтоне разгорелся очередной политический скандал после того, как американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонной беседы с Зеленским выдал президенту Украины информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине. После этого возглавляемая демократом Нэнси Пэлоси Палата представителей конгресса объявила о запуске процедуры импичмента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

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ИСТОЧНИК KP.RU