Госдепартамент США согласился обнародовать документы по Украине
Госдепартамент США согласился опубликовать документы, связанные с политикой вашингтонской администрации в отношении Украины, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства.
По данным издания, также будет обнародована часть переписки госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, который тоже вел переговоры с Киевом.
Госдеп согласился представить эти материалы не просто так, а по решению суда Вашингтона. Причем в заявлении ведомства говорится, что госдепартамент «обработает» и предоставит документы «с соответствующими редакционными правками» до 22 ноября.
Напомним, ранее конгрессмены-демократы из трех комитетов Палаты представителей – по иностранным делам, по разведке и по надзору – потребовали от госсекретаря США предоставить им документы, необходимые для расследования в рамках импичмента президента страны, а потом запросили документы по Украине и у Белого дома.
Как писал сайт kp.ru, в Вашингтоне разгорелся очередной политический скандал после того, как американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонной беседы с Зеленским выдал президенту Украины информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине. После этого возглавляемая демократом Нэнси Пэлоси Палата представителей конгресса объявила о запуске процедуры импичмента.
Трампу объявили импичмент.
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ИСТОЧНИК KP.RU