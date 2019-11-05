Водительские права Брежнева выставят на торги в Москве

5 Нояб. 23:55 2019-11-06T00:18:28+03:00

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Необычный лот выставят на аукцион, который пройдет в Москве 14 ноября – водительское удостоверение генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, выданное 10 декабря 1976 года. Об этом сообщила во вторник, 4 ноября, пресс-служба аукционного дома «Литфонд». Уточняется, что стартовая цена документа составит 1,35 – 1,5 миллиона рублей.

«Водительское удостоверение ААК № 000077. В отличном состоянии. Естественно, что владелец был допущен для управления всеми категориями транспортных средств», - отмечают в своем сообщении устроители торгов.

Вместе с водительскими правами незабвенного Леонида Ильича, возглавлявшего Советский Союз более 18 лет, с молотка уйдет также и его талон предупреждений – без единой дыры (так в те годы отмечали нарушения водителя). Оба документа заламинированы.

Вместе с удостоверением на торги выставят талон предупреждений. Фото: пресс-служба аукционного дома «Литфонд»

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ИСТОЧНИК KP.RU