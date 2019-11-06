Трамп предложил Мексике помощь в расследовании расстрела группы мормонов

СЕГОДНЯ 01:01 2019-11-06T01:21:46+03:00

По данным президента США, на севере соседней страны были убиты девять американских граждан

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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы с мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором предложил помощь в борьбе с преступностью в соседней стране и, в частности, в расследовании убийства девяти граждан Соединенных Штатов на севере Мексики.

«Президент Трамп в телефонном разговоре с президентом Мексики обсудил последнее случаи насилия в Мексики и усилия по борьбе с растущим насилием со стороны картелей и преступных группировок», - сообщил во вторник, 5 ноября, заместитель пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Он добавил, что «Трамп ясно заявил, что США осуждают бессмысленный акт насилия, который забрал жизни девяти американских граждан и предложил помощь в привлечении виновных к ответственности».

Между тем, президент Мексики после разговора с американским коллегой сообщил, что он поблагодарил главу Белого дома «за готовность помочь нам и проинформировал, что мексиканские власти работают над тем, чтобы правосудие свершилось». Ранее Лопес Обрадор говорил, что его стране для борьбы с преступностью не нужна зарубежная помощь, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник на границе мексиканских штатов Чиуауа и Сонора на севере страны бандиты расстреляли группу мормонов, в результате погибли 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU