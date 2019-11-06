США пригрозили Ирану новыми санкциями за обогащение урана в Фордо

СЕГОДНЯ 01:55 2019-11-06T02:07:29+03:00

Иран объявил, что 6 ноября приступит к обогащению урана на подземном объекте в Фордо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В госдепе заявили, что Вашингтон намерен оказывать на Тегеран «максимальное давление» и призывают мировое сообщество последовать своему примеру

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Соединенные Штаты пригрозили Ирану новыми санкциями за решение возобновить обогащение урана на подземном объекте в Фордо. Вашингтон намерен оказывать на Тегеран «максимальное давление» и призывают мировое сообщество последовать своему примеру, заявил представитель госдепартамента США.

«К сожалению, продолжение обогащения урана Ираном не вызывает удивления. Они регулярно угрожают этим, это прозрачная попытка ядерного шантажа. Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ в ее международной верификационной роли в Иране и ждем, что МАГАТЭ сообщит о дальнейших событиях», - сказал он. .

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что такое решение Тегерана – это «большой шаг в неверном направлении». По его мнению, у Ирана «нет никаких правдоподобных причин расширять свою программу обогащения, будь то в Фордо или в других местах».

«Единственная причина – попытка ядерного шантажа, которая только усугубит его политическую и экономическую изоляцию», - приводит слова представителя госдепа РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что 6 ноября приступит к обогащению урана на подземном объекте в Фордо и запустит запрещенную ядерной сделкой центрифугу.

Напомним, 8 мая, ровно через год после того, как Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

ИСТОЧНИК KP.RU