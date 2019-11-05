Иран продолжает сокращать обязательства по ядерной сделке

СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-05T11:12:27+03:00

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С 6 ноября Тегеран готов вновь сократит выполнение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и запустит запрещенной ядерной сделкой центрифугу на объекте в Фордо. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«С завтрашнего дня начнет процесс ввода газа в Фордо», - завил президент Исламской республики.

Руахани дал странам-членам ядерной сделки два месяца на изменение своей стратегии. «Как только они вернутся к своим обязательствам, мы газификацию прервем», - добавил он

Напомним, Соединённые Штаты покинули ядерную сделку еще в 2018 году, а в мае 2019-го Иран сложила с себя часть обязательств по договору. Исламская республика заявила о готовности приступить «к третьему и четвертому шагам по сокращению своих обязательств» и начать обогащение урана до 20%, если страны СВПД не изменят своей политики. В июле Тегеран сделал «третий шаг» и начал обогащать уран выше 3,67%.

ИСТОЧНИК KP.RU