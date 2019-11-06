Туск объявил, что решил не баллотироваться на пост президента Польши

СЕГОДНЯ 03:29 2019-11-06T03:29:09+03:00

Ранее главу Европейского совета называли одним из наиболее вероятных кандидатов от оппозиции на будущих выборах

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Председатель Европейского совета Дональд Туск, который ранее занимал должность премьера Польши, объявил, что решил не выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны.

«После глубокого размышления я принял решение не баллотироваться на предстоящих президентских выборах», - приводит его слова Польское телевидение.

Дональд Туск, которого ранее называли одним из наиболее вероятных кандидатов от оппозиции на пост президента Польши, пояснил, что объявил о своем решении заранее, чтобы «никоим образом не помешать оппозиции в процессе выдвижения кандидатов».

ИСТОЧНИК KP.RU