Туск объявил, что решил не баллотироваться на пост президента Польши
Председатель Европейского совета Дональд Туск, который ранее занимал должность премьера Польши, объявил, что решил не выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны.
«После глубокого размышления я принял решение не баллотироваться на предстоящих президентских выборах», - приводит его слова Польское телевидение.
Дональд Туск, которого ранее называли одним из наиболее вероятных кандидатов от оппозиции на пост президента Польши, пояснил, что объявил о своем решении заранее, чтобы «никоим образом не помешать оппозиции в процессе выдвижения кандидатов».
ИСТОЧНИК KP.RU