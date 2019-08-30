2019-08-31T00:08:11+03:00
Политика

Туск не поедет в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны

Глава Евросовета получил приглашение только 29 августа и решил, что в Варшаве его видеть просто не хотят
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд ТускПредседатель Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд ТускФото: REUTERS
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Председатель Европейского совета Дональд Туск, который ранее занимал должность премьера Польши, не поедет в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом он заявил в пятницу польскому телеканалу ТВН24, уточнив, что приглашение на годовщину получил только в четверг, 29 августа.

«Я не собираюсь, потому что у меня нет никаких сомнений в том, что организаторы этих важных мероприятий поступают так, чтобы дать понять, что они не хотят меня там видеть», - пояснил экс-глава польского правительства свою позицию.

«А я никогда не навязываю свое присутствие, когда знаю, что меня не ждут», - добавил Туск.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее от поездки в Польшу на юбилей второй мировой отказались президенты США и Белоруссии. Правда, по разным причинам. Дональд Трамп отменил визит в Варшаву из-за приближающегося к Флориде урагана, а Александр Лукашенко – по идейным соображениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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