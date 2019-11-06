Глава «Укроборонпром» сообщил о назначенных лично Трампом советниках

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-06T10:00:38+03:00

Абромавичус заявил, что совместно с американской делегацией обсуждаются вопросы военно-промышленного комплекса незалежной

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп лично занимался назначением советников для украинского генерального Государственного концерна «Укроборонпром». Такое заявление сделал директор госконцерна Айварас Абромавичус.

В качестве примера глава «Укроборонпром» назвал экс-министр Военно-морских сил США Дональд Винтер, который является спецпредставителем американского правительства по реформированию украинского военно-промышленного комплекса

В интервью изданию «Укринформ», директор концерна рассказал, что раз в квартал назначенные Трампом советники приезжают большой делегацией на переговоры. «Большими секретами мы не делимся», - добавил Абромавичус.

По его словам, советники зачастую приезжают для обсуждения вопросов реформирования военно-промышленного комплекса незалежной, а сами встречи проходят на площадке СНБО или «Укроборонпрома»

Напомним, перед вторым туром президентских выборах на Украине экс-кандидат в президенты и депутат Рады четырех созывов прокомментировал «КП» сообщил, что в штабе Зеленского более месяца работали представители Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU