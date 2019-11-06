Глава «Укроборонпром» сообщил о назначенных лично Трампом советниках
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп лично занимался назначением советников для украинского генерального Государственного концерна «Укроборонпром». Такое заявление сделал директор госконцерна Айварас Абромавичус.
В качестве примера глава «Укроборонпром» назвал экс-министр Военно-морских сил США Дональд Винтер, который является спецпредставителем американского правительства по реформированию украинского военно-промышленного комплекса
В интервью изданию «Укринформ», директор концерна рассказал, что раз в квартал назначенные Трампом советники приезжают большой делегацией на переговоры. «Большими секретами мы не делимся», - добавил Абромавичус.
По его словам, советники зачастую приезжают для обсуждения вопросов реформирования военно-промышленного комплекса незалежной, а сами встречи проходят на площадке СНБО или «Укроборонпрома»
Напомним, перед вторым туром президентских выборах на Украине экс-кандидат в президенты и депутат Рады четырех созывов прокомментировал «КП» сообщил, что в штабе Зеленского более месяца работали представители Трампа.
ИСТОЧНИК KP.RU