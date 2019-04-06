Олег Царев: Десант Трампа работает в штабе Зеленского четвертую неделю

ОЛИГАРХИ ЗА ВОЛОДЮ

- Украина - страна олигархическая. А олигархи за кого?

- С Зеленским установили контакты все олигархи из первой пятерки. А почти месяц назад в штабе Зеленского высадился десант представителей Трампа - когда американцам стало понятно, что его рейтинги реально высоки. И они сейчас убеждают крупных игроков на Украине не противодействовать Зеленскому.

- Порошенко поддержки олигархата лишился?

- Он тоже поддерживает контакты со всеми. Но есть указание из-за океана - пожелания Петра Алексеевича против других кандидатов не выполнять.

- За Зеленским стоит олигарх Коломойский. Кто из них больше друг в друге нуждается?

- Сегодня Зеленский нужнее Коломойскому. Но он, как раскаленный уголек, - и погреться хочется, и обжечься можно. США опекают Зеленского, у них на Украине сейчас удобная позиция: можно не взращивать своего победителя, а выбирать на любом этапе. И этот победитель будет вынужден работать с США - и с большим удовольствием. Но для Штатов соседство с Зеленским Коломойского - нежелательный факт: американцы направляли помощь, а она разворовывалась через Приватбанк.

- Зеленский управляем?

- Думаю, он будет делать то, что ему говорят из США. Что не значит, что он сам и его команда не ставят цель заработать лично. Речь примерно о 2 миллиардах долларов в год. Налоговая, таможня, «Нафтогаз», атомные проекты. Американцам с Зеленским работать проще, чем с Порошенко. Какие республиканцы ставят задачи Украине? Ввести рынок земли и приватизацию. Но при этом убрать фирмы демократов, которые до сих пор наживаются на Украине. Снимающие сливки структуры, связанные с конкурентами Трампа. В США уже возбуждены уголовные дела на окружение Порошенко за разворовывание американской помощи Украине на 2 миллиарда долларов. Обвиняемыми проходят видные функционеры демпартии вроде Байдена, люди из окружения Порошенко. Глава минфина Украины, гражданка США Наталья Яресько, креатура Порошенко, была краеугольным камнем в этих делах.

- То, что Петр Алексеевич поддерживал демократов в США, его похоронит?

- Да, когда посол США Мэри Йованович выступила с осуждением коррупции, она фактически выступила против Порошенко. Для него это стало шоком.

- В Испании по Порошенко тоже уголовное дело возбуждено?

- Да, но там фактовое дело. Как только он потеряет статус президента и приедет в Испанию, дело получит ход - и ему туда нельзя. Молдавия отпадает: у Порошенко возник конфликт с Плахотнюком (главным молдавским олигархом. - Ред.). Израиль и США в убежище уже отказали. Возможна Канада. Ряд чиновников СБУ тоже туда намерены отправляться.

- Зеленский как человек отличается от Порошенко сильно?

- Сотрудник его штаба характеризовал мне Зеленского как жесткого, авторитарного руководителя. Случаются ситуации, когда унижает подчиненных.

- Жесткость Зеленского может усугубиться?

- Не исключаю, что года через три про Порошенко будут вспоминать так, как сейчас про Януковича.

- При Зеленском вероятность возврата Донбасса Украине возрастает?

- Он может решиться выполнить минские соглашения - на что Порошенко не пошел. Из-за надежды на договороспособность Зеленского сейчас, скорее всего, не начнут выдавать российские паспорта жителям Донбасса.

- За кого на Украине силовики?

- Аваков с МВД против Порошенко. СБУ полностью работает на Порошенко, но они раньше всех все знают и просчитывают варианты. Первая десятка СБУ сейчас ищет запасные аэродромы. А на армию Порошенко не обопрется - она голосовала за Зеленского.

ОТ ТЮРЬМЫ ДО СУМЫ

- На что Порошенко надеется?

- Удар он держит, будет бороться до последнего. И проиграет.

- И покинет страну после второго тура, чтобы не сесть в тюрьму?

- Рассчитывает, как и Тимошенко, что сможет к осени провести свою партию в Верховную раду и закрепиться там. А Зеленский при этом вынужден будет работать со старым парламентом и со старым правительством. Тимошенко же рассчитывает, что соберет вокруг себя депутатов и станет премьером. Будет фактически править страной.

- А она станет?

- Нет. А по Порошенко будут возбуждаться уголовные дела. Ему никто не даст возможности спокойно заниматься политикой на Украине.

- Битва Зеленского и Порошенко на стадионе - кому нужнее?

- Зеленский построил свою избирательную кампанию на дебатах. Кстати, интрига с теледебатами еще не решена.

- Кому первым делом Зеленский начнет отдавать долги начиная с 22 апреля - олигархату или США?

- Думаю, США. Сейчас составляются списки будущего правительства - через несколько дней пойдут утечки. И ожидается еще несколько коррупционных скандалов.

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