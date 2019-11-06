2019-11-06T10:52:24+03:00
В мире

В США утверждают, что Россия, Китай и Иран намерены «оказать влияние» на выборы

При этом американские правоохранительные ведомства не нашли никаких попыток воздействия на избирательную систему
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В США утверждают, что Россия, Китай и Иран намерены «оказать влияние» на выборыВ США утверждают, что Россия, Китай и Иран намерены «оказать влияние» на выборыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ряд представителей ведущих американских правоохранительных ведомств выступили с заявлением, что России, Китая и Иран намерены «оказать влияние» на американские выборы 2020 года.

«Россия, Китай, Иран и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица будут стремиться вмешаться в процесс голосования или оказать влияние на отношение избирателей», - приводит агентство Bloomberg слова шефа Пентагона Марка Эспера, исполняющего обязанности главы МВД Кевина Макэлинэн и министра юстиции Уильяма Барра.

При этом они отметили, что на данный момент никаких попыток воздействия на избирательную систему США зафиксировано не было.

Напомним, ранее в Конгресс Соединённых Штатов был внесён законопроект о создании специального центра реагирования на «враждебные» действия иностранных государств. Цель документа «противостоять» попыткам России, Китая, Ирана и Северной Кореи «повлиять» на американские выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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