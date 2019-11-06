2019-11-06T11:19:13+03:00
В мире

Зеленский назначил своим советником американского юриста

Ранее Эндрю Роман Мак был признан одним из наиболее влиятельных иностранцев на Украине
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эндрю Роман Мак. Фото: president.gov.uaЭндрю Роман Мак. Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне, юриста Эндрю Романа Мака. Указ опубликован на сайте главы государства. Документ был подписан 5 ноября.

«Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации», - говорится в указе.

Украинские СМИ сообщают, что американский юрист является экспертом по вопросам в области сделок по слиянию и поглощению, специализируется на сопровождении международных сделок с участием Соединённых Штатов, Украины и стран СНГ.

Отметим, что в 2010 году украинское издание Kyiv Post присвоило Эндрю Роману Маку титул одного из наиболее влиятельных иностранцев на Украине.

Ранее главой Луганской администрации был Виталия Комарницкого, которого украинский лидер неожиданно уволил без объяснения причин и назначил на его должность Сергея Гайдая

ИСТОЧНИК KP.RU

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