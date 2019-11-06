2019-11-06T11:27:11+03:00
Экономика

Российским производителям алкоголя помогут увеличить объемы экспорта

Это произойдет за счет льготных кредитов
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Производителям водки помогут увеличить объемы экспортаПроизводителям водки помогут увеличить объемы экспортаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Российские производители водки и пива могут получить помощь от государства при экспорте своего товара. С просьбой о льготном финансировании вступили в Российском экспортном центре (РЭЦ). Глава организации Андрей Слепнёв обратился в Минэкономразвития и получил поддержку от ведомства.

В РЭЦ уверены, что основной упор следует сделать на помощи производителям водки, так как этот товар считается наиболее перспективным.

При должном уровне финансирования, объемы экспорта можно увеличить в 1,5 -3 раза.

- Суммарный экспорт этого вида алкоголя в мире составляет порядка $40 млрд, сообщили в пресс-службе организации. - Треть этой суммы приходится на бренды, ассоциативно связанные с Россией. В числовом выражении в 2018 году объем был оценен в 150 млн долларов.

В Минэке отметили, что готовы посодействовать в субсидировании процентных ставок по кредитам, но для этого нужно подготовить отдельное постановление правительства.

В Минсельхозе также усмотрели необходимость льготного кредитования. Это позволит России значительно нарастить поставки водки и увеличить объем до 200-250 миллионов долларов, пишет газета «Известия».

Ранее Союз производителей алкогольной продукции обратился в Минфин с предложением поднять цену на водку в 2020 году. Они просят повысить стоимость продукта до минимальной отметки в 233 рубля за 0,5 литра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Замглавы Минприроды ушел в отставку по собственному желанию
Глава Якутии: Мост через Лену будет построен с учетом мнения жителей Старой Табаги
Психиатр подтвердил взаимосвязь курения и депрессии
Устроившие перестрелку на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ
Эксперт прокомментировал американское заявление признать Крым российским
Жителям Земли предсказали «неописуемые страдания»
Набиуллина рассказал о возможном снижении ставок по ипотеке в России
Перелеты из России в Казахстан потеряют в цене до 15 процентов
Комитет Госдумы одобрил отмену комиссии за «банковский роуминг»
Блокировка сотовой связи в тюрьмах будет происходить по письменному обращению ФСИН
Россия выполнит наблюдательные полеты над Италией и Германией
Зеленский назначил своим советником американского юриста
Чебоксары лидируют в ПФО по качеству городской среды
В вузах и колледжах появится новая дисциплина
В США утверждают, что Россия, Китай и Иран намерены «оказать влияние» на выборы
Трамп одобрил расширение военной операции в Сирии для безопасности нефтяных месторождений
«Семейка Адамс» претендует на лавры «Малефисенты»
Глава «Укроборонпром» сообщил о назначенных лично Трампом советниках