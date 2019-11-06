Российским производителям алкоголя помогут увеличить объемы экспорта

СЕГОДНЯ 11:27 2019-11-06T11:27:11+03:00

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Российские производители водки и пива могут получить помощь от государства при экспорте своего товара. С просьбой о льготном финансировании вступили в Российском экспортном центре (РЭЦ). Глава организации Андрей Слепнёв обратился в Минэкономразвития и получил поддержку от ведомства.

В РЭЦ уверены, что основной упор следует сделать на помощи производителям водки, так как этот товар считается наиболее перспективным.

При должном уровне финансирования, объемы экспорта можно увеличить в 1,5 -3 раза.

- Суммарный экспорт этого вида алкоголя в мире составляет порядка $40 млрд, сообщили в пресс-службе организации. - Треть этой суммы приходится на бренды, ассоциативно связанные с Россией. В числовом выражении в 2018 году объем был оценен в 150 млн долларов.

В Минэке отметили, что готовы посодействовать в субсидировании процентных ставок по кредитам, но для этого нужно подготовить отдельное постановление правительства.

В Минсельхозе также усмотрели необходимость льготного кредитования. Это позволит России значительно нарастить поставки водки и увеличить объем до 200-250 миллионов долларов, пишет газета «Известия».

Ранее Союз производителей алкогольной продукции обратился в Минфин с предложением поднять цену на водку в 2020 году. Они просят повысить стоимость продукта до минимальной отметки в 233 рубля за 0,5 литра.

ИСТОЧНИК KP.RU