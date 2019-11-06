2019-11-06T12:26:53+03:00
Политика

Эксперт прокомментировал американское заявление признать Крым российским

Это поможет в улучшении двусторонних отношений
Елена АКИМОВА
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США начинают задумываться о признании Крыма российскимСША начинают задумываться о признании Крыма российскимФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин оценил заявление экс-сотрудника американской дипломатической службы Денниса Ортблада. Дипломат призвал США призвать Крым российским, чтобы улучшить отношения между странами.

Российский эксперт видит в этом сразу двойную цель и нормализация отношений вовсе не главная. США опасаются могущества Китая и пытаются, по крайней мере, нормализовать отношения хотя бы с РФ.

- Такие призывы появляются не один год, а порядка трёх лет. Но истеблишмент, сдерживающий Трампа, считает, что у Америки достаточно ресурсов, чтобы одновременно сдерживать весь мир, - рассуждает Константин Блохин.

Эксперт уверен, что стоит США задать тон на нормализацию отношений с РФ, как весь Запад включит «зеленый свет».

- Но говорить, что сразу по всем параметрам резко произойдёт нормализация, вряд ли возможно. У нас еще много проблем, даже признание Крыма не решит их все, - комментирует специалист RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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