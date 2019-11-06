СЕГОДНЯ 04:22 2019-11-06T04:30:45+03:00

Крым вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума Фото: Евгения ГУСЕВА

Экс-сотрудник американской дипломатической службы убежден, что реалистическая политика в отношении Москвы принесет больше пользы, чем санкции

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Соединенным Штатам пора пересмотреть свои антироссийские санкции и признать очевидное: Крым навсегда останется частью России, несмотря на международное давление. Об этом пишет в своей статье для журнала National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.

«Мы должны признать, что Крым останется частью России. Его население всегда было преимущественно российским», - подчеркивает автор.

По мнению Ортблада, возродить российско-американские отношения поможет «реалистическая политика в отношении Москвы», которая, в конечном итоге, принесет больше пользы, чем санкции.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Крымчане просто не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота.

Между тем, как писал сайт kp.ru, из Киева постоянно звучат заверения в том, что Незалежная рано или поздно «вернет» Крым – как при предыдущем президенте, так и при нынешнем. Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

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ИСТОЧНИК KP.RU