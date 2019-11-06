Режиссер «Джокера» раскрыл загадку исчезновения Софи

СЕГОДНЯ 13:49 2019-11-06T13:49:08+03:00

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Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс раскрыл одну из главных загадок фильма. Зрители никак не могли сойтись во мнении, что же случилось с Софи, соседкой главного героя Артура Флека.

Споры о судьбе девушки не утихают почти месяц: одни настаивают, что «Джокер» убил ее, другие – что не тронул.

Внести ясность решил создатель картины. Филлипс заверил, что Софи осталась жива.

После нескольких убийство Джокер пришел к ней и попросил о помощи, но та испугалась и выгнала его. Сразу после этой сцены злодей идет по коридору, а девушка больше не появилась.

- Говорю как режиссер и как сценарист — он ее не убивал. Это была такая лакмусовая бумажка, которой зрители могли проверить его вменяемость. Большинство людей решили, что она не убита, - рассказывает Тодд Филлипс.

Это правильная мысль, значит зритель понял идею, которую пытался донести режиссер – Джокер убивает только тех, кто причиняет ему зло.

Кстати, в фильме была сцена, которая сразу рассказывала о судьбе Софи, но ее решили вырезать, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что «Джокер» Тодда Филлипса выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях.Создатели фильма рассчитывают побороться за звание лучшей картины, лучшего актера и даже «Лучший дизайн костюмов».

Джокер Русский трейлер (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU